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Сербский блогер залез в берлогу медведя и выжил

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  • 15.09.2024, 16:54
  • 3,282
Сербский блогер залез в берлогу медведя и выжил

Видеофакт.

Сербский блогер Стефан Янкович удивил своих подписчиков новым видео, где оказался в одной берлоге с медведем. Его ролик под названием «На грани жизни» моментально стал вирусным, собрав миллионы просмотров.

На кадрах видно, как он находится в берлоге, а на втором видео сидит на дереве, под которым гуляют два медведя. Как блогер попал в такую ситуацию, он не объяснил.

Несмотря на то что медведи представляют серьезную угрозу для людей, в некоторых случаях они могут не проявлять агрессии, если не чувствуют опасности или заняты поиском еды. Видимо, хищники не посчитали Янковича угрозой и оставили его в покое.

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