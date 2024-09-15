УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего Евро

УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего Евро2
- 15.09.2024, 17:23
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В случае санкций английские клубы также не смогут участвовать в Лиге чемпионов.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис предупредил правительство Великобритании о риске отстранения сборной Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за планов создать Независимый футбольный регулятор (IFR) для пяти мужских профессиональных лиг.
Законопроект был внесен правительством Риши Сунака еще в марте, но его не успели принять из-за досрочных выборов. Однако в планах лейбористов он уже есть. Как заявлено в законопроекте, его главные цели — финансовая устойчивость отдельных клубов и английского футбола в целом, а также защита традиционных особенностей английского футбола, важных для болельщиков.
IFR, как отмечает The Athletic, сможет предотвращать переход клубов в такие «отколовшиеся» турниры, как европейская Суперлига, усложнять проверку владельцев и руководителей клубов и влиять на распределение финансов между Премьер-лигой и Английской футбольной лигой (EFL).
В своем письме министру по культуре, СМИ и спорту Лизе Нэнди Теодоридис напомнил, что независимость футбола является «фундаментальным требованием» и не должно быть никакого вмешательства в управление футболом со стороны правительства.
В случае санкций английские клубы не смогут участвовать в Лиге чемпионов и других соревнованиях УЕФА, а национальная сборная — в чемпионате Европы.
В Министерстве по делам культуры, СМИ и спорту при этом считают, что из-за IFR угрозы отстранения сборной нет. «Законопроект об управлении футболом создаст нового независимого футбольного регулятора, который вернет болельщиков в центр игры и решит фундаментальные проблемы управления», — заявили в ведомстве агентству PA.