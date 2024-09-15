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Сырский хочет увеличить срок подготовки новобранцев

  • 15.09.2024, 17:48
Сырский хочет увеличить срок подготовки новобранцев

Качественная подготовка является одним из основных факторов сохранения жизни воина.

В Украине будет увеличен срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных. Проект начнется в октябре-ноябре этого года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает его Facebook-страница.

Он отметил, что качественная подготовка является одним из основных факторов сохранения жизни украинского воина. Поэтому для этого прилагают максимум усилий.

«Провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров», - говорится в сообщении.

Сырский уточнил, что обсуждались проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих. Во время совещания были выработаны пути их решения. В частности, были рассмотрены направления усовершенствования учебных программ.

По словам главнокомандующего ВСУ, ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

Кроме того, Сырский рассказал, что в настоящее время прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

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