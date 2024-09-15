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В деревне под Мозырем сгорело сразу пять домов

  • 15.09.2024, 18:11
  • 3,696
В деревне под Мозырем сгорело сразу пять домов

Что там произошло?

В деревне Балажевичи под Мозырем сгорело сразу пять домов. Вероятно, пожар начался из-за того, что кто-то жег сухую листву, сообщили в МЧС.

Пожар в Балажевичах Мозырского района случился в воскресенье, 15 сентября, и уничтожил пять домов. Сейчас его тушат государственная лесная охрана Мозырского опытного лесхоза совместно с Мозырским РОЧС.

«Причины пожара устанавливаются. Предположительно — пал сухой растительности», — рассказали спасатели.

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