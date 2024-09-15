В деревне под Мозырем сгорело сразу пять домов
- 15.09.2024, 18:11
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Что там произошло?
В деревне Балажевичи под Мозырем сгорело сразу пять домов. Вероятно, пожар начался из-за того, что кто-то жег сухую листву, сообщили в МЧС.
Пожар в Балажевичах Мозырского района случился в воскресенье, 15 сентября, и уничтожил пять домов. Сейчас его тушат государственная лесная охрана Мозырского опытного лесхоза совместно с Мозырским РОЧС.
«Причины пожара устанавливаются. Предположительно — пал сухой растительности», — рассказали спасатели.