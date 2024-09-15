закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал основные пункты плана победы, который покажет Байдену

  • 15.09.2024, 18:45
  • 1,696
Зеленский назвал основные пункты плана победы, который покажет Байдену
Владимир Зеленский

Подробности.

Уже в этом месяце президенту США Джо Байдену будет представлен план победы Украины. Он включает в себя четыре основных пункта и еще один, который понадобится после войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Фариду Закарию на CNN.

Глава украинского государства подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира. В противном же случае, российский диктатор Владимир Путин не будет в нем участвовать.

«Да, я буду говорить с ним о том, как усилить нас перед мирным саммитом, чтобы быть в сильной позиции, потому что дипломатические решения или решения, они хороши, когда ты силен, иначе Путин даже не будет участвовать в нем, не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у него есть победный план, и для Украины победа означает «быть очень сильными» и «готовыми к сильной дипломатии».

Зеленский уточнил, что план состоит из четырех основных пунктов и «плюс» один, который понадобится Украине после войны. В частности, речь идет о безопасности, а также военной и экономической поддержке.

«Я поделюсь ими (пунктами плана) с Байденом. Речь идет о безопасности. Речь идет о геополитическом месте для Украины. Речь идет об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны быть свободны в том, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, я думаю, будут интересными», - рассказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что если Джо Байден оценит и поддержит план Украины, и если он и его команда смогут добавить что-нибудь, что даст Киеву более сильную позицию — украинская сторона будет к этому готова.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов