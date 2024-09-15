Белорусы завоевали бронзу в Евролиге по пляжному футболу

Белорусы завоевали бронзу в Евролиге по пляжному футболу1
- 15.09.2024, 18:58
Второй сезон подряд.
Белорусы стали третьими в Суперфинале Лиги Европы по пляжному футболу, который проходит в итальянском Альгеро. В решающем матче они обыграли сборную Испании – 6:1.
Наши «пляжники» сделали задел уже в первом тайме усилиями Анатолия Рябко и Владимира Устиновича.
Во втором отрезке команда Николаса Альварадо увеличила преимущество. Гол забил Артемий Дрозд, но испанцы быстро отыграли один мяч. А на последних секундах тот же Дрозд вернул белорусам солидное преимущество – 4:1.
В третьем тайме Олег Гапон, а чуть позже и Иван Константинов сделали счет разгромным.
Напомним, что накануне в полуфинале Беларусь проиграла Португалии – 3:7.
В прошлом сезоне трофей взяли итальянцы. Они победили в финале над испанцами. А Беларусь победила Португалию в матче за третье место.
В 2021 году наша команда завоевала серебряные медали Евролиги.
Золото Суперкубка разыграют действующие чемпионы и обидчики белорусских «пляжников».