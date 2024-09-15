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Белорусы завоевали бронзу в Евролиге по пляжному футболу

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  • 15.09.2024, 18:58
Белорусы завоевали бронзу в Евролиге по пляжному футболу

Второй сезон подряд.

Белорусы стали третьими в Суперфинале Лиги Европы по пляжному футболу, который проходит в итальянском Альгеро. В решающем матче они обыграли сборную Испании – 6:1.

Наши «пляжники» сделали задел уже в первом тайме усилиями Анатолия Рябко и Владимира Устиновича.

Во втором отрезке команда Николаса Альварадо увеличила преимущество. Гол забил Артемий Дрозд, но испанцы быстро отыграли один мяч. А на последних секундах тот же Дрозд вернул белорусам солидное преимущество – 4:1.

В третьем тайме Олег Гапон, а чуть позже и Иван Константинов сделали счет разгромным.

Напомним, что накануне в полуфинале Беларусь проиграла Португалии – 3:7.

В прошлом сезоне трофей взяли итальянцы. Они победили в финале над испанцами. А Беларусь победила Португалию в матче за третье место.

В 2021 году наша команда завоевала серебряные медали Евролиги.

Золото Суперкубка разыграют действующие чемпионы и обидчики белорусских «пляжников».

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