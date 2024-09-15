Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома

Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома1
- 15.09.2024, 19:09
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В чешском городе Есеник и окрестных селах на границе с Польшей, пострадавших от наводнения, высокая вода начала разрушать дома.
Об этом сообщает Novinky.
První domy na Jesenicku padají k zemi... 🙄😣— Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024
15. 9. 2024 pic.twitter.com/Pn3mqRRpIn
Мэр Есеника Зденька Блиштьянова подтвердила разрушения в воскресенье перед полуднем.
«Некоторые дома упали в Есенике, Чешской Веси и Беле под Прадедом. У меня нет точных цифр, но пока что, по информации, которую я получила, речь идет о единицах», – сказала мэр.
По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не успели вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.