Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома 1 15.09.2024, 19:09

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В чешском городе Есеник и окрестных селах на границе с Польшей, пострадавших от наводнения, высокая вода начала разрушать дома.

Об этом сообщает Novinky.

První domy na Jesenicku padají k zemi... 🙄😣

15. 9. 2024 pic.twitter.com/Pn3mqRRpIn — Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024

Мэр Есеника Зденька Блиштьянова подтвердила разрушения в воскресенье перед полуднем.

«Некоторые дома упали в Есенике, Чешской Веси и Беле под Прадедом. У меня нет точных цифр, но пока что, по информации, которую я получила, речь идет о единицах», – сказала мэр.

По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не успели вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.

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