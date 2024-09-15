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Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома

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  • 15.09.2024, 19:09
  • 2,310
Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома

Видео.

В чешском городе Есеник и окрестных селах на границе с Польшей, пострадавших от наводнения, высокая вода начала разрушать дома.

Об этом сообщает Novinky.

Мэр Есеника Зденька Блиштьянова подтвердила разрушения в воскресенье перед полуднем.

«Некоторые дома упали в Есенике, Чешской Веси и Беле под Прадедом. У меня нет точных цифр, но пока что, по информации, которую я получила, речь идет о единицах», – сказала мэр.

По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не успели вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.

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