В белорусском детском питании нашли антибиотики

В белорусском детском питании нашли антибиотики3
- 15.09.2024, 19:12
Его запретили в России.
Россия запретила ввоз белорусских продуктов. Теперь продукция компании «Белфуд Продакшн» помечена как «временно ограничена» по инициативе Россельхознадзора.
«Белфуд Продакшн» выпускает детское питание под брендом «Маленькое счастье».
При лабораторных проверках продукции в консервах из птицы обнаружили антибиотики. Их выявили не в первый раз.
Также Россельхознадзор усилил лабораторный контроль продукции некоторых других предприятий из-за обнаружения кишечной палочки.