В белорусском детском питании нашли антибиотики 3 15.09.2024, 19:12

Его запретили в России.

Россия запретила ввоз белорусских продуктов. Теперь продукция компании «Белфуд Продакшн» помечена как «временно ограничена» по инициативе Россельхознадзора.

«Белфуд Продакшн» выпускает детское питание под брендом «Маленькое счастье».

При лабораторных проверках продукции в консервах из птицы обнаружили антибиотики. Их выявили не в первый раз.

Также Россельхознадзор усилил лабораторный контроль продукции некоторых других предприятий из-за обнаружения кишечной палочки.

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