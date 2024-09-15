Названы потери РФ в Украине за неделю 15.09.2024, 19:22

Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем.

За вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось «отминусовать» самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

«За неделю с 8 по 15 сентября 2024 года потери противника составили около 8540 человек личного состава», - написал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

44 танка;

166 боевых бронированных машин;

305 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

466 единиц автотехники;

37 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.

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