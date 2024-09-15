Названы потери РФ в Украине за неделю
- 15.09.2024, 19:22
Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем.
За вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось «отминусовать» самолет, 305 артсистем и 370 дронов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
«За неделю с 8 по 15 сентября 2024 года потери противника составили около 8540 человек личного состава», - написал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
44 танка;
166 боевых бронированных машин;
305 артиллерийских систем;
6 РСЗО;
5 установок ПВО;
466 единиц автотехники;
37 единиц спецтехники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.