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В чемпионате Беларуси был сыгран самый результативный матч сезона

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  • 15.09.2024, 19:52
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В чемпионате Беларуси был сыгран самый результативный матч сезона

Один хет-трик и два дубля.

Новополоцкий «Нафтан» в рамках 21-го тура чемпионата не взял очков у брестского «Динамо» и даже уступил с крупным счетом, хотя комплиментов все равно заслужил.

Хозяева проводили первый матч под руководством нового главного тренера — Игоря Криушенко. Этот 60-летний специалист принял команду в начале недели, а дебютировал, принимая опасное брестское «Динамо».

И опасения эти подтвердились: гости сумели аж шесть раз направить мяч в чужие ворота. «Нафтан», в свою очередь, ответил двумя голами. У гостей три гола забил нападающий Михаил Гордейчук, а вдобавок записал на свой счет ещё и результативный пас. У его напарника по атакующей линии россиянина Егора Корцова — два гола и три паса.

Этот матч, таким образом, стал самым результативным в нынешнем сезоне высшей лиги. Интересно, что ранее первенство удерживала другая встреча с участием брестского «Динамо». Команда с юго-запада страны в июле разгромила «Днепр» - 6:1.

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