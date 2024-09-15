Туск планирует объявить состояние стихийного бедствия в Польше 1 15.09.2024, 20:05

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Дональд Туск

Из-за масштабных наводнений.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что планирует объявление в стране состояния стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Состояние стихийного бедствия в соответствии с действующими нормативными актами Польши может быть введено на части или на всей территории страны.

«После консультаций с профильными министрами и службами я распорядился подготовить постановление Совета министров о введении состояния стихийного бедствия», – заявил Дональд Туск в соцсети Х (Twitter).

Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2024

Состояние стихийного бедствия может применяться в районе, где произошло стихийное бедствие, и в районе, где могут возникнуть последствия этого бедствия.

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