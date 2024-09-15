Буданов: Все проблемы у россиян начнутся летом 2025 года 2 15.09.2024, 20:25

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Глава ГУР заявил, что экономический спад в России уже «болезнен и ощутим».

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что в 2025 году россиян ожидают финансово-экономические проблемы и недобор в армию. Такое мнение он высказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

По словам главы ГУР, экономический спад в России уже «болезнен и ощутим», однако они борются с его последствиями.

«Но это далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в период лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть весьма ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период так, как им хотелось бы. А им бы хотелось завершить своей победой», — сказал Буданов.

Также начальник ГУР отметил, что в России ощущается усталость от войны, ведь она коснулась большой прослойки населения государства-агрессора. В то же время он констатировал, что обычные россияне радуются военным достижениям оккупантов в Украине.

«Есть другой аспект – это высокая заработная плата в российской армии, особенно их радует единовременная выплата при подписании контракта, а также выплаты после гибели или в случае увечья и тяжелых ранений. Идеология у них, скажем так, не западная», — добавил он.

Также Буданов констатировал, что на фоне снижения набора в армию регионы повысили единовременные выплаты при подписании контракта. Местами они составляют до 2 млн рублей, являющихся «огромными средствами» для восточных и центральных регионов РФ.

По словам главы ГУР, именно летом 2025 года россияне столкнутся с недобором в армию. Перед руководством государства-агрессора встанет дилемма: или объявлять мобилизацию, или уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критическим.

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