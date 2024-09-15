Ученые нашли неожиданный полезный эффект у мыльных опер 15.09.2024, 20:38

Мелодраматические сериалы вызывают изменения в обществе.

Многосерийные шоу с мелодраматическими сюжетами, также известные как мыльные оперы, способны предотвращать насилие в регионах со сложной социальной обстановкой. К такому выводу пришли американские ученые из Нью-Йоркского университета. Исследование опубликовано в научном журнале European Review of Social Psychology (ERSP).

Выводы команды основаны на эксперименте, проводившемся в таких африканских странах, как Руанда, Буркина-Фасо и Демократическая Республика Конго (ДРК).

«Мы только недавно начали понимать силу нарративных (повествовательных) вмешательств в решении межгрупповых конфликтов и насилия, а также различные способы, которыми нарративы могут влиять на поведение, социальные нормы и отношения, связанные с конфликтом», — отметила автор научной работы, психолог Резарта Билали.

Специалисты выделили семь стратегий, вызывающих изменения в обществе с помощью сюжетов ТВ-мелодрам. К ним отнесли демонстрацию социальных норм, ролевое моделирования за счет образов персонажей, образцы морального поведения, осмысление существующих проблем, принятие точки зрения и эмпатию, парасоциальные контакты (например, когда герои сталкиваются с некими «чуками») и пластичность (способность героев со временем менять свои убеждения о чем-либо).

Билали отметила, что в повествованиях эти стратегии часто взаимосвязаны, и их трудно разделить.

Ученые привели практические результаты воздействия мелодрам на общественное поведение.

В Руанде, пережившей гражданскую войну и геноцид в начале 1990-х годов, транслировали экспериментальный мелодраматический радиоспектакль под названием Musekeweya о жестоком земельном споре и последующем примирении между двумя деревнями. Исследования показали, что драма повысила доверие руандцев друг к другу.

В ДРК в эфир вышли две версии радиодрамы Kumbuka Kesho, герои которой сталкивались с коррупцией, межгрупповыми конфликтами и другими проблемами. В одной версии персонажи старались найти выход из ситуации, в другой — не принимали никаких действий. Анализ показал, что слушатели эпизодов с ролевым моделированием становились более активными и больше верили в коллективную способность добиваться перемен.

В Буркина-Фасо участники из разных деревень в течение 12 недель слушали радиопостановку, целью которой было противодействие насилию и экстремизму. Аудитория радиошоу стала менее склонна к оправданию насилия и действий радикалов.

Исследователи отметили, что нарративные вмешательства лучше всего работают в период после окончания конфликта. Подобные вмешательства во время острой фазы противостояния могут только усугубить стресс для участников.

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