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В Гродно спасатели вытаскивали девочку из уличного тренажера

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  • 15.09.2024, 20:57
В Гродно спасатели вытаскивали девочку из уличного тренажера

Нога застряла в металлической конструкции.

Нога 9-летней девочки застряла в металлической конструкции, которая не предназначена для использования детьми.

Инцидент произошел вчера на детской площадке по улице Врублевского.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Сотрудники МЧС быстро успокоили ребенка и освободили ногу с помощью специального инструмента. После осмотра медиков девочку доставили в больницу для обследования, однако серьезных травм не нашли, и вскоре она была отпущена домой.

В Беларуси уличные тренажеры очень часто без понимания располагают рядом с детскими площадками. Это приводит к тому, что взрослые люди не могут воспользоваться ими по назначению, ведь они постоянно заняты детьми, воспринимающими их как очередной аттракцион. Однако любые тренажеры имеют ограничения по возрасту, а потому являются опасными для детей.

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