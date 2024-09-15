В Гродно спасатели вытаскивали девочку из уличного тренажера

В Гродно спасатели вытаскивали девочку из уличного тренажера1
- 15.09.2024, 20:57
Нога застряла в металлической конструкции.
Нога 9-летней девочки застряла в металлической конструкции, которая не предназначена для использования детьми.
Инцидент произошел вчера на детской площадке по улице Врублевского.
Очевидцы сразу вызвали спасателей. Сотрудники МЧС быстро успокоили ребенка и освободили ногу с помощью специального инструмента. После осмотра медиков девочку доставили в больницу для обследования, однако серьезных травм не нашли, и вскоре она была отпущена домой.
В Беларуси уличные тренажеры очень часто без понимания располагают рядом с детскими площадками. Это приводит к тому, что взрослые люди не могут воспользоваться ими по назначению, ведь они постоянно заняты детьми, воспринимающими их как очередной аттракцион. Однако любые тренажеры имеют ограничения по возрасту, а потому являются опасными для детей.