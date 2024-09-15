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Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан

  • 15.09.2024, 21:07
Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Канцлер Германии и президент Узбекистана приняли Совместную декларацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел с двухдневным официальным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиёева.

«В городе Самарканде состоялась церемония официальной встречи Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца, совершающего официальный визит в нашу страну», — говорится в сообщении.

После торжественной церемонии встречи начались переговоры. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел.

В частности, страны также будут продолжать активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур.

По итогам переговоров Мирзиёев и Шольц приняли Совместную декларацию. В рамках визита были также подписаны восемь двусторонних документов.

Кроме того, они приняли программу по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024–2026 годы, а также заключили пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий Узбекистана и Германии.

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