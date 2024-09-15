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«Барселона» разгромила «Жирону» благодаря дублю 17-летнего Ламина Ямаля

  • 15.09.2024, 21:46
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«Барселона» разгромила «Жирону» благодаря дублю 17-летнего Ламина Ямаля
Фото: David Ramos / Getty Images

Матч завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

«Барселона» одержала гостевую победу над «Жироной» в пятом туре чемпионата Испании со счетом 4:1.

У «Барселоны» мячи забили 17-летний Ламин Ямаль (30-я и 37-я минуты), Дани Ольмо (47) и Педри (64). «Жирона» сократила отставание в счете на 80-й — отличился Кристиан Стуани.

Для Ямаля это второй дубль в карьере за «Барселону» и первый в гостях.

Испанец — второй по системе «гол плюс пас» после форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на старте сезона в пяти ведущих лигах Европы: у норвежца девять голов, у Ямаля три гола и четыре передачи.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 15 очками, ее следующим соперником в турнире будет «Вильярреал» 22 сентября.

«Жирона» идет восьмой (7 очков), в следующем туре 21 сентября она сыграет с «Валенсией». Также на следующей неделе у «Жироны» встреча в Лиге чемпионов с ПСЖ Матвея Сафонова 18 сентября.

Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золото, стал самым молодым игроком в истории турнира (16 лет 338 дней), установил новый рекорд как самый молодой автор гола (16 лет 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком.

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