Где в Минске можно обменять экзотическую валюту 1 15.09.2024, 21:53

1,250

Придется побегать.

За эмиратский дирхам в минских обменниках дадут в 900 раз меньше официального курса Нацбанка. «Минск-Новости» выяснили, почему так, и дензнаки каких стран можно обменять в столице.

В Минске проще всего обменять доллары, евро и российские рубли в обе стороны. Курсы близки к котировкам Нацбанка, валюта есть в наличии. Однако если нужно сдать или приобрести более экзотическую валюту, то придется побегать.

Эффективнее всего в этом направлении работает «Банк ВТБ». Обменять в его отделениях можно 15 видов валют. Правда, это относительно легко лишь при продаже зарубежных дензнаков, а вот купить их удастся только при наличии.

Данное финансовое учреждение примет, в частности, украинские гривны. Курс на момент подготовки материала — 5,57 рубля за сотню. Там возьмут и чешские кроны — 11,5 рубля за сотню, грузинские лари — один к одному.

Операции с тенге проводит «БТА Банк». Это объяснимо: свыше 99% акций финансовой организации принадлежат инвесткомпании из Казахстана. Курс обмена не особо выгодный: за 1000 дадут 5 рублей, притом что Нацбанк оценивает в 6,5 рубля.

В свою очередь «Беларусбанк» готов купить японские иены и дирхамы ОАЭ. Тем не менее если первые заберут по низкому, но терпимому курсу — 1,5 рубля за сотню (Нацбанк установил сейчас выше 2 рублей), то за 10 дирхамов вам дадут 1 копейку. Это почти в 900 раз меньше официального курса главного финансового регулятора страны, который считает, что 10 дирхамов стоят сегодня 8,93 рубля! Однако все законно: такие учреждения имеют право сами устанавливать обменные курсы, ориентируясь на спрос и предложение.

Обменять иены на рубли и наоборот можно лишь в двух отделениях по адресам: пр. Дзержинского, 18, и Независимости, 11. Дирхамы и вовсе в одном — на ул. Долгобродской, 1.

В последнее время все больше банков предлагают операции по обмену китайских юаней и даже вклады в них. Курс — 4,5 рубля за 10 юаней при сдаче и около 5 рублей за 10, если приобретать. Свыше 10 банков предлагают обмен юаня: среди них «Белгазпромбанк», «Белагропромбанк», «БНБ-банк», «Статусбанк» и др. Правда, операции возможны не во всех отделениях.

Ну, а что, если у вас после путешествия в Дели остались индийские рупии? Или вы вернулись из Израиля, где не успели обменять шекели на более популярную валюту? К сожалению, ни один отечественный банк эти деньги не интересуют.

Как вариант, можно поехать в Москву, где такая конверсия более вероятна, однако курс далек от идеального. Потеря — примерно 15% от реальной стоимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com