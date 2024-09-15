Bloomberg: Стармер обсудит с Мелони разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России 15.09.2024, 22:26

Кир Стармер

13 сентября британский премьер обсуждал эту тему с Джо Байденом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер едет в Рим, чтобы получить поддержку от Италии относительно разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

Они рассказали, что в понедельник, 16 сентября, Стармер встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они обсудят предложение об использовании Украиной британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ.

Ожидается, что лидеры стран также скажут, что шире обсудили гибридные угрозы, которые представляет Россия для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины согласно проекту заявления, с которым ознакомились журналисты Bloomberg.

В материале говорится, что визит Стармера в Рим состоится через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Они обсуждали, позволить ли Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами Storm Shadow. Байден до сих пор сопротивлялся такому шагу из-за опасений, что это может привести к эскалации.

Собеседники добавили, что на днях британские власти проведут переговоры по этому вопросу с французскими и немецкими коллегами.

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