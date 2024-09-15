Россиян оставили без дешевых иномарок 15.09.2024, 22:15

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Правительство РФ повысило утилизационный сбор на импортные автомобили почти в два раза.

Несмотря на мольбы автодилеров, правительство повысило с 1 октября утилизационный сбор на импортные легковые автомобили почти в два раза, а на коммерческую технику – на 75-80%, и фактически заблокирует ввоз иномарок для личного пользования из стран Евразийского союза (ЕАЭС). Российским автопроизводителям сбор компенсируется из бюджета. Вплоть до 2030 г. ставка утильсбора будет ежегодно 1 января индексироваться на 10-20%. Чтобы успеть списать утильсбор на ввезенные в Россию автомобили по старым ставкам, надо подать документы до 15 октября, передает The Moscow Times.

Повышение сделает автомобили еще менее доступными для россиян и еще сильнее разгонит инфляцию, предупреждают эксперты.

Согласно постановлению, с 1 октября ставка утильсбора для новых автомобилей с двигателями объемом от одного до двух литров вырастет с 300 600 до 556 000 рублей, а в 2025 году – до 667 000 рублей. Кроме того, постановление содержит норму, разрешающую уплачивать сбор по льготной ставке (3400 руб. за новую иномарку и 5200 — за машину старше трех лет) при ввозе автомобиля для личных нужд из стран ЕАЭС только при условии, что машина была растаможена в стране союза не менее чем за год до продажи россиянину.

Последняя мера резко снизит поток импорта из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, объясняли сотрудники автоторговых компаний. Он и так значительно снизился с 1 апреля, когда вступили в действие новые правила расчета сбора, увеличившие его на сумму, сэкономленную при таможенном оформлении в ЕАЭС, и запретившие растаможивать электрокары через страны союза. В результате доплата за многие популярные иномарки, ввезенные через Казахстан и Кыргызстан на российской таможне – например, за кроссовер Geely Monjaro, может существенно превысить 1 млн рублей. После мартовского пика в 87 400 ввезенных новых и 40 400 автомобилей с пробегом, объемы ежемесячного ввоза упали примерно до 70 000 и 30 000 автомобилей соответственно,

С тех пор, как стало известно о планах снова повысить утильсбор, импортеры резко увеличили ввоз автомобилей — как новых, из Китая, так и с пробегом, показывает статистика. «У нас уже с июля шла довольно жесткая конкуренция за места на автовозах и судах из Китая среди тех, кто хотел ввезти автомобили, а теперь она усилится», – говорит менеджер логистической компании. На сухопутных переходах из Китая возникли очереди из автотехники из-за импортеров, спешащих ввезти машины до повышения сбора, рассказывали логисты. Еще до того, как постановление было подписано, ввоз транспортных средств из Китая подскочил по сравнению с прошлым годом на 50%, а по некоторым видам техники – более чем в два раза, рассказывал руководитель отдела логистики Shuttle Logistic Владимир Гамазков.

В августе импорт новых автомобилей вырос до 89 000 машин, а с пробегом — до 36 700 автомобилей, оценивало аналитическое агентство «Автостат». Продажи автомобилей, снижавшиеся с апреля, с июля начали расти и в августе достигли рекорда с начала 2022 г. – 148 330 штук, почти на 9% больше, чем в июле этого года и на 35% больше, чем в прошлом году, сообщал «Автостат». В сентябре, по оценкам ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) продажи могут поставить новый рекорд и достичь 155 000 автомобилей.

После этого рынок ждет взлет цен на автомобили и обвал продаж. Ассоциация неоднократно обращалась в Минпромторг, РСПП и Торгово-промышленную палату (ТПП) с предложениями отложить повышение утильсбора до тех пор, пока в России не начнут реализовываться планы по локализации производства автомобилей и запчастей. Резкое повышение ставок поставит под удар весь сектор авторитейла, предупреждала РОАД.

Одним из главных лоббистов резкого повышения утильсбора был «АвтоВАЗ». Его президент Максим Соколов обвинял китайцев в том, что они начинают вытеснять Lada из ее традиционного ценового сегмента.

Дилеры новых автомобилей начали повышать цены еще в августе, не дожидаясь роста ставок утильсбора, чтобы сгладить неизбежное осеннее повышение цен, говорил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По данным агентства, к маю средневзвешенная цена новой иномарки упала до 2,8 млн руб. против 3,2 млн рублей в начале года, но по итогам августа она повысилась до 2,97 млн.

Цены на подержанные автомобили после повышения сбора вырастут на 5-30%, считают эксперты из платформ по продажи автомобилей «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес». Новые автомобили тоже подорожают на 10-30%, говорил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Правительство стремится сделать инвестиции в автопром и локализацию – прежде всего автомобилей китайских производителей – более привлекательными, чем прямой ввоз автомобилей, объяснил вице-премьер Денис Мантуров. При этом возвращение западных производителей, которые в 2022 году «просто сбежали, хлопнув дверью» малореально – российские компании нашли «альтернативные пути и решения для продолжения деятельности», отметил он.

Однако китайские производители не спешат инвестировать в российский автопром: они создают немногочисленные сборочные производства в партнерстве с российскими компаниями – и прежде всего на базе покинутых теми самыми западными концернами заводов, напоминают эксперты. Китайские власти недавно рекомендовали своим автопроизводителям не передавать современные технологии потенциальным конкурентам, в том числе России – не строить там заводы, а вкладываться исключительно в локальные сборочные производства.

После утверждения новых ставок утильсбора можно попрощаться с прогнозом инфляции от ЦБ 6,5-7% по итогам года, считает экономист Дмитрий Полевой: «Грубые прикидки давали +0,5-0,6% к инфляции до конца года за счет роста цен на новые/подержанные авто [из-за повышения утильсбора]». К тому же повышение цен не ограничится автомобилями – они традиционно потянут за собой цепочку других подорожаний – вырастут цены на автозапчасти и обслуживание, значит подорожает ОСАГО и так далее, предупреждает финансовый консультант российской дилерской группы.

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