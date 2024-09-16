Зеленский: Россия уничтожила энергоинфраструктуру Украины на 80% 16.09.2024, 1:02

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Российские оккупанты бьют КАБами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на 80% уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины, атакуя ее управляемыми авиабомбами.

Во время интервью журналисту CNN Фариду Закарии Зеленский объяснил, что Украина хотела получить разрешение на то, чтобы атаковать западным оружием российские самолеты на военных базах.

«Они использовали не только ракеты. Они использовали эти самолеты и самолеты применяли ежемесячно 4 тысячи управляемых авиабомб только на востоке нашей территории, 4 тысячи бомб. Эти бомбы и ракеты поражают гражданское население, энергетику, школы, университеты, всю нашу энергетическую инфраструктуру. Они уничтожили на 80% - этими управляемыми бомбами — 80%», — заявил президент Украины.

Он отметил, что во время встреч с официальными лицами сказал, что «мы ждали слишком долго» и Россия начала отводить свои самолеты со 100−150 км на расстояние 300−500 км.

«Теперь нам нужно больше разрешений», — подытожил Зеленский.

Он добавил, что Украина до сих пор не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России.

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