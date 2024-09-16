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От какого алкоголя будет самый стойкий запах спиртного

  • 16.09.2024, 3:34
  • 5,128
От какого алкоголя будет самый стойкий запах спиртного

Советы водителям.

Многие автолюбители считают, что от одного бокальчика или рюмочки ничего не будет, но это может сыграть с ними злую шутку.

Опытные сотрудники ГАИ легко определяют, кто выпивал накануне, поэтому лучше не играть с судьбой.

Кроме этого, устойчивость запаха зависит не только от объема выпитого, но и от типа алкоголя, рассказывает врач-нарколог Дмитрий Кошанкевич.

Последние исследования показывают, что крепкие напитки типа водки, коньяка или виски сохраняются в дыхании дольше, чем вино или пиво. Однако и у хмельного напитка есть свои подводные камни.

Нефильтрованное пиво имеет особенно стойкий запах. Еще один любопытный момент заключается в том, что после крепкого спиртного будет не такой явный, но продолжительный аромат.

Также важно помнить, что закуска замедляет процесс опьянения, но запах может сохраняться дольше, поскольку этиловый спирт усваивается медленнее, а значит, его следы остаются в организме продолжительное время.

Серьезное влияние на метаболизм человека оказывают также вес и возраст: худые и пожилые люди могут дольше ощущать последствия употребления спиртного.

В любом случае, отмечает эксперт, лучше избегать алкоголя вечером, если планируете садиться за руль утром.

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