От какого алкоголя будет самый стойкий запах спиртного
- 16.09.2024, 3:34
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Советы водителям.
Многие автолюбители считают, что от одного бокальчика или рюмочки ничего не будет, но это может сыграть с ними злую шутку.
Опытные сотрудники ГАИ легко определяют, кто выпивал накануне, поэтому лучше не играть с судьбой.
Кроме этого, устойчивость запаха зависит не только от объема выпитого, но и от типа алкоголя, рассказывает врач-нарколог Дмитрий Кошанкевич.
Последние исследования показывают, что крепкие напитки типа водки, коньяка или виски сохраняются в дыхании дольше, чем вино или пиво. Однако и у хмельного напитка есть свои подводные камни.
Нефильтрованное пиво имеет особенно стойкий запах. Еще один любопытный момент заключается в том, что после крепкого спиртного будет не такой явный, но продолжительный аромат.
Также важно помнить, что закуска замедляет процесс опьянения, но запах может сохраняться дольше, поскольку этиловый спирт усваивается медленнее, а значит, его следы остаются в организме продолжительное время.
Серьезное влияние на метаболизм человека оказывают также вес и возраст: худые и пожилые люди могут дольше ощущать последствия употребления спиртного.
В любом случае, отмечает эксперт, лучше избегать алкоголя вечером, если планируете садиться за руль утром.