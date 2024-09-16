Белорус выиграл юношеский чемпионат мира по пятиборью
- 16.09.2024, 5:59
Соревнования проходили в Португалии.
Аким Гнедчик стал первым среди спортсменов до 17 лет на соревновании, которое проходило в Португалии.
«Всего в финал юношеских соревнований вышли четыре белорусских пятиборца: Егор Ерофеев (13-е место в итоговой таблице первенства), Александр Калугин (26-е место), Тимофей Прокопчик (29 — е место)», — сообщили в Минспорта.
В итоге первое место занял Гнедчик, второе — Омар Абделькадер из Египта, третье — спортсмен из Украины Максим Ковальчук.