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Белорус выиграл юношеский чемпионат мира по пятиборью

  • 16.09.2024, 5:59
Белорус выиграл юношеский чемпионат мира по пятиборью
Аким Гнедчик

Соревнования проходили в Португалии.

Аким Гнедчик стал первым среди спортсменов до 17 лет на соревновании, которое проходило в Португалии.

«Всего в финал юношеских соревнований вышли четыре белорусских пятиборца: Егор Ерофеев (13-е место в итоговой таблице первенства), Александр Калугин (26-е место), Тимофей Прокопчик (29 — е место)», — сообщили в Минспорта.

В итоге первое место занял Гнедчик, второе — Омар Абделькадер из Египта, третье — спортсмен из Украины Максим Ковальчук.

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