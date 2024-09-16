«Котел» для россиян в Курской области: что известно
- 16.09.2024, 7:48
Новый прорыв ВСУ стал для россиян катастрофой.
ВСУ могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. Теперь российским войскам придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.
«Они залезли в котел, и теперь у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение», — рассказали в подразделении «Khorne Group» 116-й ОМБр о прорыве границы в Курской области
«Сюрприз специально ко Дню танковых войск Украины! В течение многих дней мы слышали истории о российском «контрнаступлении». Послушайте: не тратьте время на российское ИПСО. Сейчас мы начинаем новую операцию, и у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение. Это украинская операция «Багратион». Выбор за ними: позор или смерть», — заявили бойцы.
Информацию о возможном окружении россиян подтверждает и боец ВСУ, политолог Кирилл Сазонов:
«Да действительно, если проанализировать карту боевых действий на Курщине за вчера и у нас все будет складываться так, как мы запланировали, а враг не отступит, то россияне могут попасть в котел. Впрочем, так, как мы планируем, тоже маловероятно, что все получится».