Белорусам следует следить за курсом доллара в сентябре 1 16.09.2024, 8:03

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То, что не случилось в августе, вполне может произойти в этом месяце.

Прошлая неделя оказалась яркой на события финансового рынка и такими же яркими стали результаты недели. Каких курсов валют ждать в середине сентября, разбирался myfin.by.

На белорусском внутреннем рынке обменный курс национальной валюты укрепился в рамках валютной корзины за счет снижения курса российского рубля.

Курс доллара США на внутреннем рынке по итогам прошлой недели вырос, но не так существенно, как предполагалось. Пара USD/BYN закончила неделю на отметке 3,1852, при этом в прошлую среду доллар поднимался до 3,1981 и, казалось, вот-вот станет дороже 3,200. В целом по итогам недели доллара стал дороже на +0,38%, с начала года на +0,24%. Объем торгов близок к среднему по году.

Российский рубль на белорусском валютном рынке стал дешевле за прошлую неделю на -1,04% и с начала года рост курса составляет минимальные +0,31%. Закрылась прошлая неделя с курсом RUB/BYN 3,510 за 100 российских рублей.

Поведение российского рубля было достаточно ожидаемым, поскольку на российском рынке факторы давления на рубль продолжают усиливаться. Во-первых, это проблемы с межграничными переводами и транзакциями. Это заставило Банк России пойти на следующий шаг: предупредить немногие оставшиеся в России банки с иностранным капиталом не препятствовать переводам в исполнение западных санкций.

Вторым фактором давления на рубль называют возникший с начала сентября на российском валютном рынке дефицит китайского юаня. Это связано и с ограничениями со стороны китайских банков и снижением продаж от российского Минфина. Эта проблема также не осталась незамеченной российским ЦБ: в итоговой пресс-конференции Набиуллина заверила, что дефицита юаней нет. Но рынок все понял правильно, и к концу недели курс российского рубля вновь пошел вверх.

Прогноз на неделю

На текущей неделе все внимание мирового рынка будет обращено на решение ФРС США по ставке в среду в 21.00 по минскому времени. Решение на понижение ставки почти принято, вопрос величины и дальнейших комментариев. Не исключено, что цена золота продолжит рост на этом фоне.

На белорусском рынке можно по-прежнему ожидать роста курса доллара США и снижения курса российского рубля. То, что не случилось в августе, вполне может произойти в сентябре. Курс доллара в этом случае идет выше USD/BYN 3,200, курс российского рубля опустится ниже RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.

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