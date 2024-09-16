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Важная деталь Курской операции

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  • Евгений Истребин
  • 16.09.2024, 8:09
  • 9,384
Важная деталь Курской операции

На нее практически не обратили внимания.

Я много раз писал что Курская операция показала главный российский миф – полное отсутствие патриотизма у россиян.

Забавно вышло, вчера эту тему обсуждал с моим хорошим другом, и упомянули в разговоре что в нашем информационном поле практически никто не обратил внимание на этот очевидный аспект Курской операции. Россияне не побежали в военкоматы, и в местное ТРО, они побежали вообще, и настолько далеко, насколько хватало денег и возможностей.

Очевидно, что в Кремле на это тоже обратили внимание, они сделали выводы что население абсолютно инфантильно, вместо желания защищать свою землю, они пишут обращение к «царю» – Путин приди, Путин помоги, Путин защити. Абсолютный инфантилизм.

А далее, (я сейчас просто падаю со смеха) Кремль не придумал ничего лучше, как сыграть в национализм и патриотизм, устроив крестный ход в Питере.

Туда свезли всю ряженную тусовку клоунов. Козаки, националисты, сумасшедшие сектанты и прочий сброд.

Выглядело это очень кринжово.

Но самое главное, это то, что такие мероприятия будут иметь обратный эффект. На войну никто не побежит, потому что страшно и там могут убить. А вот нападать на тех кто слабый, они умеют. И закончиться это погромами среди мигрантов.

Это настолько тупая операция что у меня даже не хватает слов это передать. И есть еще два забавных момента, даже три:

Гундяеву стало плохо во время этого мероприятия и его увезла скорая. Бог шельму метит.

ИГИЛ, они просто аплодируют стоя глядя на такие мероприятия чекистов. Число сторонников ИГИЛ среди мигрантов еще больше возрастет.

Мигранты начнут еще больше покидать Россию, а в условиях громадного кадрового голода в российской экономике это только усугубит их проблемы.

Так что пожелаю Кремлю не останавливаться, и продолжать еще больше устраивать таких тусовок.

Евгений Истребин, «Фейсбук»

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