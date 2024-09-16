CNN рассказал, что известно о подозреваемом в покушении на Трампа 16.09.2024, 8:22

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Он активно вел социальные сети.

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал решительную поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, сообщает телеканал CNN.

В 2022 году он опубликовал десятки постов на платформе Х, где заявлял, что готов «умереть в борьбе» и что «нам нужно сжечь Кремль дотла».

«Я готов полететь в Краков и поехать к границе Украины, чтобы быть добровольцем, воевать и умереть… Могу ли я быть примером, мы должны победить» — написал Раут в 2022 году.

CNN пишет, что в 2023 году Раут использовал свою страницу в Facebook, чтобы поощрить иностранцев участвовать в войне на стороне Украины.

Он также называл себя «неофициальным посредником» украинской власти и призывал афганских солдат воевать за Украину.

«Воины Афганистана — Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, который имеет паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину», — отметил он в одном из сообщений.

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