закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN рассказал, что известно о подозреваемом в покушении на Трампа

  • 16.09.2024, 8:22
  • 3,760
CNN рассказал, что известно о подозреваемом в покушении на Трампа

Он активно вел социальные сети.

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал решительную поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, сообщает телеканал CNN.

В 2022 году он опубликовал десятки постов на платформе Х, где заявлял, что готов «умереть в борьбе» и что «нам нужно сжечь Кремль дотла».

«Я готов полететь в Краков и поехать к границе Украины, чтобы быть добровольцем, воевать и умереть… Могу ли я быть примером, мы должны победить» — написал Раут в 2022 году.

CNN пишет, что в 2023 году Раут использовал свою страницу в Facebook, чтобы поощрить иностранцев участвовать в войне на стороне Украины.

Он также называл себя «неофициальным посредником» украинской власти и призывал афганских солдат воевать за Украину.

«Воины Афганистана — Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, который имеет паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину», — отметил он в одном из сообщений.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов