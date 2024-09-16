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Тринадцатилетняя белоруска выпила после ссоры с парнем

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  • 16.09.2024, 8:29
  • 6,600
Тринадцатилетняя белоруска выпила после ссоры с парнем

И попала в больницу.

Тринадцатилетняя белоруска попала в больницу в пьяном состоянии после того, как ее нашли спящей на детской площадке. Девочка рассказала, что выпила после ссоры с парнем, сообщает телеграм-канал Комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома «Территория сотрудничества».

Инцидент произошел в одном из белорусских городов в субботу, 14 сентября. Прохожий заметил несовершеннолетнюю, спящую на детской площадке, и позвонил в 103.

Тринадцатилетнюю девочку отвезли в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Там она пришла в сознание и рассказала, что выпить спиртное решила из-за ссоры с парнем.

Теперь подросток столкнется с последствиями своего поступка.

«Девочку ждет индивидуальная профилактическая работа в милиции, школе, наркологическом диспансере не меньше года. Про последствия для здоровья нет смысла говорить», — сообщили авторы канала.

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