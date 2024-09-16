Ждать ли наводнений в Беларуси? 16.09.2024, 8:35

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Центральная Европа уходит под воду.

Сильнейшие ливни из-за циклона «Борис» привели к настоящему наводнению в ряде городов Чехии, Польши, Румынии и Австрии. Центральная Европа уже серьезно пострадала от непогоды, но пока легче не становится: например, в польском Вроцлаве удара стихии ждут ко вторнику, пишет «Еврорадио».

Несмотря на то, что серьезные дожди затронули 14 сентября и Брест, непохоже, что центральноевропейский циклон ударит по Беларуси. На сегодня метеорологические карты и сервисы показывают, что «Борис» остается над Польшей, и до республики не дойдет.

Белгидромет также не ожидает прихода ливней в Беларусь.

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