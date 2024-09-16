На что рассчитывает Путин 2 Вадим Денисенко

16.09.2024, 8:38

7,434

Россияне снова играют в игру.

Она называется: «Россия готова применить ядерное оружие». Главная причина – давление на США, чтобы они не позволили нам избивать дальнобойное оружие вглубь России. К сожалению, они близки к успеху.

По-прежнему я считаю, что в среднесрочной перспективе Путин не намерен использовать ядерное оружие. Главная причина – он трус и боится за свою жизнь. Ядерное оружие снимает, пока табуированный вопрос, о физическом уничтожении Путина.

Кроме того, в окружении Путина кроме Патрушева и Ковальчука, кажется, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия, а здесь он вынужден будет делать коллективное решение.

Конечно, субъектность какого-нибудь Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условна. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти.

Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина.

И он превратится в сумасшедшего, который представляет угрозу для элит. Проще говоря, после применения ядерного оружия Путин вынужден будет идти на внутренний террор и должен зачистить элиты, открыв путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересадить. Это требует колоссальных усилий. А Путин в последнее время демонстрировал страшную ленивость.

Напомню всем, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что короткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай и США вынуждены будут взять его на новую Ялтинскую конференцию по разделу мира. С большой долей вероятности мы можем предположить, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ.

И еще раз повторю: нынешние заявления о возобновлении ядерных испытаний – это часть игры после того, чтобы не позволить нам бить западным оружием вглубь РФ. Поэтому пока бояться точно нечего. Никаких ядерных ударов Путин не готовит.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com