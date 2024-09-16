Красная линия Лукашенко 3 Вячеслав Коростень

16.09.2024, 8:50

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Расследование будет проведено.

В 1999 году в Беларуси могли пройти вторые демократические президентские выборы, но вместо этого в стране начали исчезать оппоненты Александра Лукашенко. Удерживать власть он продолжает до сих пор в том числе из-за событий четвертьвековой давности.

«Эскадрон смерти» из сотрудников спецназа

16 сентября 1999 года стало последним днем, когда в Минске видели живыми экс-главу Центризбиркома, бывшего депутата Верховного Совета Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского.

Известно, что в тот вечер они посещали баню на улице Фабричной. После этого сели в автомобиль Красовского, но уехать с парковки на смогли. Оба бесследно исчезли и через 25 лет не найдены.

На основе многочисленных публикаций СМИ и важных свидетельств можно с большой уверенностью утверждать, что политик и предприниматель были похищены и позже убиты по приказу Александра Лукашенко. Исполнителями его воли стали бойцы отдельного подразделения, сформированного на базе бригады спецназа внутренних войск МВД и позже названного в независимых СМИ «эскадроном смерти». На месте исчезновения Гончара и Красовского следователи обнаружили битое автомобильное стекло и следы крови.

Предполагаемого командира «эскадрона» Дмитрия Павличенко даже задерживали в 2000 году по приказу председателя КГБ Владимира Мацкевича и с санкции генпрокурора Олега Божелко. Подозревали в организации политических убийств. Однако спустя сутки его освободили по личному распоряжению Лукашенко, а Мацкевич и Божелко вскоре были отправлены в отставку.

Исчезновение Гончара и Красовского стало лишь одним эпизодом в череде подобных. 7 мая 1999 года в районе улицы Жуковского в Минске пропал экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, ранее перешедший на сторону оппозиции. 7 июля 2000 года по дороге в минский аэропорт был похищен журналист Дмитрий Завадский.

Неоднократно сообщалось, что за этими преступлениями также стоит «эскадрон смерти».

Гаравский: Всех убивал лично Павличенко

В 2019 году бывший боец спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Юрий Гаравский заявил в интервью Deutsche Welle о своей причастности к похищению Гончара, Красовского и Захаренко. По словам эмигрировавшего из Беларуси экс-сотрудника МВД, он входил в состав группы спецназовцев, которая причастна к исчезновениям оппонентов власти.

Гаравский заявил, что всех троих убил из пистолета лично Павличенко. Тело Захаренко сожгли в крематории минского Северного кладбища, Гончара и Красовского закопали на базе МВД под Бегомлем в Витебской области.

После интервью правозащитники добились возбуждения в отношении Гаравского уголовного дела. Следствие велось в Швейцарии, где, как ранее заявлялось, экс-боец СОБРа попросил политическое убежище. Его обвинили в «причастности к многочисленным исчезновениям» (местное законодательство не позволило обвинить в убийствах или соучастии в них, поскольку преступления совершались на территории Беларуси).

В сентябре 2023 года окружной суд в Санкт-Галлене оправдал Гаравского, сочтя его показания недостаточными для признания виновным по предъявленному обвинению.

При этом в пояснении к приговору судья заявил, что это особый случай в судебной практике, так как в нем «замешана власть, и она ответственна за насильственные преступления». «Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонился от ответа», — сказал судья.

«Тот, кто не подчинился, их уже и кости сгнили»

Исчезновения политических оппонентов не стали эксклюзивным стартапом Лукашенко. Считается, что соответствующая «лицензия на убийства» была выдана группе Павличенко на несколько лет раньше и первоначально использовалась в борьбе с организованной преступностью.

В 90-е годы на постсоветском пространстве было неспокойно. Пользуясь слабостью власти в бывших республиках, различные группировки брали под контроль частный бизнес, занимались наркоторговлей, заказными убийствами и прочими тяжкими преступлениями.

И хотя в Беларуси размах оргпреступности был сильно меньшим, чем в той же России, Лукашенко решил уничтожить ее на корню. И, как предполагается, избрал для этого вполне эффективный — но абсолютно незаконный — способ.

Во второй половине 90-х в Беларуси начали бесследно пропадать криминальные авторитеты. Самый громкий случай — исчезновение в Минске 37-летнего «вора в законе» Владимира Клеща по прозвищу Щавлик. В декабре 1997-го после звонка от неизвестного на мобильный телефон он вышел во двор «отогнать машину», и после этого его больше не видели.

Время от времени Лукашенко не без гордости комментирует свою победу над организованной преступностью. Отдельные высказывания можно воспринимать как вполне признательные.

В 2001 году он заявил, что еще в 1996-м «через определенных жуликов» предупредил лидеров уголовного мира: «Не дай бог, где-то вы создадите обстановку криминальную, я вам поотрываю всем головы». И добавил: «Был случай, когда они неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и прочих. Где они сейчас? Поэтому в стране порядок и все довольны».

В 2011-м в послании народу и парламенту Лукашенко вновь вернулся к теме. «Группировки, которые в свое время из советских штанишек выросли, связи у них были очень тесные с Москвой. Мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, их уже и кости сгнили», — сказал он.

«Правда это или нет, сложно сказать, однако после появления в Беларуси новоявленных воров в законе, при случае, как правило, в ходе так называемых профилактических бесед, оперативники им напоминают про «сгнившие кости Щавлика», — писала в 2017 году «БелГазета».

Очевидно, что, дав отмашку на неправовую расправу с криминалом, Лукашенко понимал незаконность таких действий. Но в том случае, по его мнению, неразборчивость в средствах оправдывалась благой целью. Недаром он впоследствии хвастался тем, как лихо в Беларуси искоренили этих «щавликов». О том, что со временем в роли «щавликов» оказались его политические оппоненты, предпочитал умалчивать. Между тем это можно считать естественным ходом событий. Если «эскадрон смерти» создается, круг его задач натуральным образом будет расширяться.

Рано или поздно расследование будет проведено

Лукашенко пришел к власти в 1994 году в результате вполне честных выборов. Он сразу начал демонтаж демократических институтов, демонстрируя тем самым намерение править долго и единолично. По итогам двух референдумов в его руках были сконцентрированы практически неограниченные полномочия. При этом несколько раз первый президент прошел буквально по лезвию, особенно в 1996-м, когда оказался на грани импичмента.

Предполагалось, что в 1999 году пройдут вторые выборы главы государства. И если бы политическое устройство в Беларуси сохранилось, Лукашенко мог бы их проиграть, так как в первые пять лет результаты его правления не были вдохновляющими. Однако упомянутыми методами систему власти он полностью перестроил — и перестроил исключительно под себя. В итоге вторые выборы прошли только в 2001-м и не были признаны демократическими международным сообществом. А 1999-й вошел в историю прежде всего как время исчезновения видных деятелей оппозиции.

Можно утверждать, что именно тогда Лукашенко перешел красную линию, исключив для себя сценарий мирной передачи власти. После его ухода могло бы начаться беспристрастное расследование дел Гончара, Красовского, Захаренко и Завадского, которого требовали родственники пропавших, оппозиционные политики, представители Запада. И слишком быстро были бы собраны свидетельства, указывающие на то, что место на скамье подсудимых нашлось бы и правителю Беларуси.

Собственно говоря, актуальность такого расследования с годами никуда не уходит. В том числе и поэтому в 2020 году Лукашенко дрался за свой абсолютизм, не считаясь со средствами. Ничего более страшного, чем в 1999-м, этот режим четыре года назад совершить не мог.

Отсылкой к событиям 25-летней давности следует считать и гарантии неприкосновенности, прописанные в Конституции после очередного референдума, проведенного в 2022 году. Там появился пункт, согласно которому «президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий».

70-летний Лукашенко все чаще заявляет, что он не вечен, и старательно выстраивает систему личной безопасности на случай передачи полномочий преемнику. Регулярно он заявляет и о необходимости сбережения его наследия потомками.

С безопасностью все у него может получиться. Власть в стране сегодня выглядит монолитной, силовые органы находятся в постоянной боеготовности, и от электоральной кампании 2025 года никто не ожидает сюрпризов.

С наследием дело обстоит куда менее радужно. Рано или поздно Беларусь ожидает демократизация, а затем и возвращение народу права избирать правительство. Открытое и гласное расследование резонансных исчезновений 1999–2000 годов обязательно будет среди приоритетов любой новой власти. А его итоги, рассказанные на всю страну, могут потрясти даже «ядерных» сторонников белорусской стабильности.

Вячеслав Коростень, «Позiрк»

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