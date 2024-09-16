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«Сбербанк»: Россияне перевели ВСУ больше миллиарда долларов

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  • 16.09.2024, 8:51
  • 10,046
«Сбербанк»: Россияне перевели ВСУ больше миллиарда долларов

А к концу года сумма увеличится.

С начала года телефонные мошенники выманили у россиян 250 миллиардов российских рублей — это 2,8 миллиарда долларов. Такими данными располагает российский Сбербанк.

К концу года, считает зампред правления российского Сбербанка Станислав Кузнецов, эта сумма может достичь 300 миллиардов рублей, то есть 3,3 миллиарда долларов.

Топ-менеджер в эфире российского ТВ привел свои данные о том, как распределяются эти деньги. Треть из них уходит на ВСУ.

Если верить топ-менеджеру Сбербанка, россияне могли перевести украинской армии 1,1 миллиарда долларов. 

На чьи данные опирается Кузнецов в своем анализе, он не сообщил.

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