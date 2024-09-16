«Сбербанк»: Россияне перевели ВСУ больше миллиарда долларов

«Сбербанк»: Россияне перевели ВСУ больше миллиарда долларов7
- 16.09.2024, 8:51
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А к концу года сумма увеличится.
С начала года телефонные мошенники выманили у россиян 250 миллиардов российских рублей — это 2,8 миллиарда долларов. Такими данными располагает российский Сбербанк.
К концу года, считает зампред правления российского Сбербанка Станислав Кузнецов, эта сумма может достичь 300 миллиардов рублей, то есть 3,3 миллиарда долларов.
Топ-менеджер в эфире российского ТВ привел свои данные о том, как распределяются эти деньги. Треть из них уходит на ВСУ.
Если верить топ-менеджеру Сбербанка, россияне могли перевести украинской армии 1,1 миллиарда долларов.
На чьи данные опирается Кузнецов в своем анализе, он не сообщил.