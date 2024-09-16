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Маск рассказал, когда люди могут оказаться на Марсе

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  • 16.09.2024, 9:05
  • 1,930
Маск рассказал, когда люди могут оказаться на Марсе

Осталось не так много времени.

Бизнесмен Илон Маск сделал «ошеломляющее» заявление, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет и жить там в самодостаточном городе через 20 лет. Об этом он написал в социальной сети X.

В то же время NASA, которое сотрудничает со SpaceX в области технологий для доставки астронавтов на Красную планету, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Как пишет The Guardian, это был не первый раз, когда эксцентричный миллиардер делает подобные заявления. Так, в 2016 году он сказал, что, по его мнению, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться в течение шести лет, хотя тяжелая ракета для их запуска все еще находилась на стадии концепции.

Маск ранее также делал странные заявления, например, что он хочет помочь заселить внеземную цивилизацию своей собственной спермой и заставить ее ездить по поверхности Марса в Cybertrucks компании Tesla.

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