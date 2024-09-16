Forbes: ВСУ наступают в Курской области при поддержке танков и истребителей 3 16.09.2024, 9:20

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Новый прорыв.

То, что сначала казалось коротким и неглубоким наступлением, на самом деле переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курской областью.

Об этом пишет издание Forbes, анализируя ситуацию на новом участке фронта в Курской области после того, как на минувшей неделе ВСУ прорвали оборону ВС РФ на еще одном участке российско-украинской границы.

Как отмечает автор публикации, украинские танки вошли в поселок Веселое, а истребитель-бомбардировщик ВВС Украины сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на здание, в котором, вероятно, находились российские военные.

Также в Forbes акцентируют внимание, что в российском гарнизоне вокруг Веселого находится большое количество плохо обученных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях.

Отмечается, что сильная зависимость северной группировки российских войск от призывников для первоначальной обороны против главного украинского удара в Курской области, начавшегося в августе, является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться.

«Это зловещий знак для русских, что их оборонительные усилия в Веселом, по-видимому, также зависят от неподготовленных молодых людей», — констатируют в Forbes.

В то же время, подчеркивает автор статьи, участвующие в боях украинцы являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты.

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