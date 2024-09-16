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В Беларуси разгоняется инфляция

  • 16.09.2024, 9:28
  • 2,068
В Беларуси разгоняется инфляция

Из-за роста цен в России.

Годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 6,1% в августе после 5,5% в июле. На это повлиял рост цен на продовольствие, отмечают в Евразийском банке развития.

Если в июле цены на продукты (по сравнению с июлем 2023 года) выросли на 6%, то в августе этот показатель составил 7,3% (к августу 2023-го).

Наибольший рост цен наблюдался на сезонные фрукты и овощи (18,9% г/г в августе после 15,1% г/г в июле). 

Платные услуги за год подорожали на 6%, такой же показатель был и в июле.  Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 4,4% г/г в августе после 4,5% г/г в июле. 

«Мы ожидаем сохранения годовой инфляции вблизи текущих значений до конца года на фоне проинфляционных рисков из-за повышенной инфляции в России», — отметили в ЕАБР.

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