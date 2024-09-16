Каким в реальности воспринимается Путин1
- Андрей Окунь
- 16.09.2024, 9:32
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О поездке в Монголию к шаманам.
Несколько дней активно обсуждают слух, что Путин ездил в Монголию не для встречи с тамошним лидером. Якобы на самом деле российский президент затеял поездку ради визита к местным шаманам. Недаром монгольские шаманы признаются всем миром, как наиболее могущественные.
Слух на обозрение публики вынес журналист и писатель Михаил Зыгарь, правда, каких-то весомых доказательств он не привел. Просто поведал иностранному читателю через уважаемое немецкое издание «Der Spiegel», о чем судачат в кремлевских коридорах.
И вот, что тут любопытно.
Несмотря на то, что визит Путина к шаманам — слух, не имеющий доказательств — в него поверят с большой охотой. Тот самый случай, когда сплетни не нуждаются в особых доказательствах: слишком уж люди привыкли к «оригинальным» пристрастиям президента.
Это ли не показатель того, каким в реальности воспринимается Путин. Скажи, что он поехал к солдатам на передовую, чтобы их поддержать, как и следует настоящему главнокомандующему — все посмеются и покрутят пальцем у виска. Наш-то? И поехал на передовую? Хватит уже плодить фейки!
А вот напиши, что он поехал к шаманам, и люди поверят сразу. Даже сомнений особых не возникнет. Слухи и анекдоты — по ним и определяется истинное отношение народа к президенту.
Андрей Окунь, Telegram