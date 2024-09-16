За сколько купили самые дорогие квартиры в областных центрах Беларуси 3 16.09.2024, 9:39

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Цифры за август.

Активность на рынке недвижимости сохраняется не только в столице. Однако в каждом регионе есть свои особенности и рекорды. Журналисты officelife посмотрели данные на портале wikidom и рассказали, какие самые дорогие квартиры купили в прошлом месяце в разных частях страны.

В Бресте в августе по сравнению с июлем количество сделок сократилось: 205 против 246 сделок. Из них доля готовых новостроек — около 8%. Средняя цена квадратного метра в городе — $902.

Самая дорогая квартира, которую купили в Бресте в августе, — это «трешка» на ул. Гребной канал, площадь — 90 «квадратов», цена — $120 тыс.

А вот в Витебске, наоборот, всплеск активности: 264 сделки в августе против 244 месяцем ранее. Доля квартир, проданных в готовых новостройках, меньше 5%. Средняя цена квадратного метра — $736.

Самая дорогая квартира — 4-комнатная, в районе ул. Смоленской, цена — $71 тыс.

В Гомеле август пока оказался лучшим месяцем на рынке недвижимости: 296 сделок (в июле — 261), из них доля готовых новостроек — всего около 1%. Средняя цена квадратного метра — $737.

Самая дорогая квартира была продана на ул. Косаревой, это «трешка» за $93 тыс.

В Гродно количество сделок купли-продажи тоже сократилось: в августе их было 245, в июле — больше 270. Доля готовых новостроек — 6,5%.

Самая дорогая квартира была продана на ул. Дзержинского, это «трешка» площадью около 80 кв. м, цена — $79 тыс.

В Могилеве покупатели недвижимости заняли активную позицию: 208 сделок в августе против 188 в июле. Доля готовых новостроек — меньше 5%. Средняя цена квадратного метра — $754.

Самая дорогая квартира досталась покупателю за $300 тыс. (6-комнатная квартира на ул. Ленинской).

Напомним, в Минске в августе самую дорогую квартиру купили за $380 тыс.

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