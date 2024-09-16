закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За сколько купили самые дорогие квартиры в областных центрах Беларуси

3
  • 16.09.2024, 9:39
  • 1,604
За сколько купили самые дорогие квартиры в областных центрах Беларуси

Цифры за август.

Активность на рынке недвижимости сохраняется не только в столице. Однако в каждом регионе есть свои особенности и рекорды. Журналисты officelife посмотрели данные на портале wikidom и рассказали, какие самые дорогие квартиры купили в прошлом месяце в разных частях страны.

В Бресте в августе по сравнению с июлем количество сделок сократилось: 205 против 246 сделок. Из них доля готовых новостроек — около 8%. Средняя цена квадратного метра в городе — $902.

Самая дорогая квартира, которую купили в Бресте в августе, — это «трешка» на ул. Гребной канал, площадь — 90 «квадратов», цена — $120 тыс.

А вот в Витебске, наоборот, всплеск активности: 264 сделки в августе против 244 месяцем ранее. Доля квартир, проданных в готовых новостройках, меньше 5%. Средняя цена квадратного метра — $736.

Самая дорогая квартира — 4-комнатная, в районе ул. Смоленской, цена — $71 тыс.

В Гомеле август пока оказался лучшим месяцем на рынке недвижимости: 296 сделок (в июле — 261), из них доля готовых новостроек — всего около 1%. Средняя цена квадратного метра — $737.

Самая дорогая квартира была продана на ул. Косаревой, это «трешка» за $93 тыс.

В Гродно количество сделок купли-продажи тоже сократилось: в августе их было 245, в июле — больше 270. Доля готовых новостроек — 6,5%.

Самая дорогая квартира была продана на ул. Дзержинского, это «трешка» площадью около 80 кв. м, цена — $79 тыс.

В Могилеве покупатели недвижимости заняли активную позицию: 208 сделок в августе против 188 в июле. Доля готовых новостроек — меньше 5%. Средняя цена квадратного метра — $754.

Самая дорогая квартира досталась покупателю за $300 тыс. (6-комнатная квартира на ул. Ленинской).

Напомним, в Минске в августе самую дорогую квартиру купили за $380 тыс.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов