Четыре интересных момента в мирном плане Трампа 1 Александр Коваленко

16.09.2024, 9:45

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Геополитический козырь.

Пожалуй, главной темой последних дней стал мирный план Трампа, о котором говорили уже несколько месяцев, но только сейчас его частично озвучил Джей Ди Венс.

И, что я вам могу сказать по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью бразильскому изданию Metrоpoles открыто заметил, что мирный план, в своё время предложенный Бразилией и Китаем больше соответствует интересам России и не был согласован с Украиной, а потому и был отвергнут Киевом.

Так вот, мирный план Китая, в котором, не смотря ни на что, но чётко прописывалась суверенность и целостность территорий Украины просто изюминка, в сравнении с тем, что нагородил Трамп. Его предложение это фактическая капитуляция на условиях России без каких либо «если».

Демилитаризованная зоны на территории Украины? Не на территории страны-агрессора — России, а именно страны — жертвы. Европа будет инвестировать в Украину без гарантий безопасности уровня НАТО — отказ от вступления в НАТО. То есть, через 3, 4, 5 лет Путину ничего не будет стоить, собрав достаточно сил, через серую зону, которая никогда таковой не будет, прорваться к левому берегу Днепра.

Мирный план Трампа — это отсрочка следующей войны, с колоссальным карт-бланшем для России и нулевыми гарантиями для Украины.

Но интересно другое.

Во-первых, план Трампа озвучил, пускай и частично, не сам его автор, а Джей Ди Венс, потенциальный вице-президент. То есть, при откровенно негативной реакции международного сообщества на этот план, Трамп, с присущей ему иронией, отмахнётся и скажет, что это паренёк Венс перебрал бурбона и всё перепутал, а план великого Донни куда хитрее и продуманнее.

Во-вторых, не забываем, что накануне Трамп провалил дебаты с Камалой Харрис. Причём настолько серьёзно их провалил, что даже в Республиканской партии высказали сомнения о перспективе его победы на выборах. А потому Трамп решил зайти с геополитического козыря — мирного плана, которого нет у Харрис и которая в целом от темы Украины абстрагируется либо говорит по этому поводу невнятные вещи.

Трамп решил сыграть в мирный план и выдал нечто настолько сырое и кринжовое, что даже язык не поворачивается это обсуждать.

В-третьих, президент Украины Владимир Зеленский будет в ближайшее время с визитом в США и представит президенту Джозефу Байдену, а так же претендентам Камале Харрис и Дональду Трампу план победы Украины. И главное то, что плана победы или мирного плана у Байдена и Харрис нет, а потому, они либо примут то, что представит Зеленский, либо отвергнут. Но вот у Трампа план есть и это приглашение к диалогу. Куда более продолжительному, чем с Байденом и Харрис, поскольку в данном случае есть, что обсуждать и о чём спорить с двух сторон, с поиском компромиссов.

Не стоит недооценивать Дональда Трампа, как бы кому того не хотелось. За любым кринжем, который выдаёт он или его окружение, есть смысл и задумка.

И четвёртый момент, который немаловажен.

В последние дни появляется всё больше информации о том, что Владимир Зеленский уже в октябре может встретиться с главой Китая Си Цзиньпинем и темой для разговора, в том числе будет и мирный план Китая. И вот тут для Дональда Трампа может возникнуть неприятная ситуация, когда при неуступчивости, его инициатива будет крайне вежливо отвергнута, если китайский вариант окажется более конструктивным.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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