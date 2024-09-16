В российском Челябинске подросток напал на учителей и школьников

В российском Челябинске подросток напал на учителей и школьников2
- 16.09.2024, 10:00
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Есть пострадавшие.
В Челябинске РФ школьник с молотком напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие, сообщил губернатор российской области Алексей Текслер в понедельник, 16 сентября.
По его словам, инцидент произошел в школе 68. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Российский Telegram-канал Baza сообщает, что в результате нападения пострадала одна учительница и трое школьников — две девочки и мальчик. Одна из учениц — 13-летняя девочка, по данным местных СМИ, находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали. Им, по данным местных пабликов, является 13-летний ученик школы 68, который пришел на уроки с молотком и ножом.
Губернатор дал поручение правоохранительным органам и местным властям выяснить, как подросток пронес в школу молоток, а также провести проверки во всех образовательных организациях.