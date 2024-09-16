В Минске появится новый жилой квартал 16.09.2024, 10:18

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Обещают, что он будет не похож на другие.

В Минске появится новый жилой квартал в границах проспекта Жукова — улиц Железнодорожной — Разинской — Грушевской. Обещают, что он будет не похож на соседние, пишут «Минск-Новости».

Новый квартал появится на территории, которая сейчас занята автостоянкой, складскими помещениями «Белмедпрепаратов», частным сектором и зданием «Зеленстроя». Вся усадебная и малоэтажная застройка в этих границах подлежит сносу.

Документация на снос уже готова. Сейчас разрабатывают проект застройки, затем начнут выполнять отдельные проекты домов.

На этом участке построят четыре крупнопанельных жилых дома и два паркинга с пристроенными объектами общественного назначения. Освоит площадку «Управление капитального строительства Запад». В будущем по соседству планируется школа. Жилье вместит более 500 квартир общей площадью свыше 35 тыс. кв. м.

Паркинги с объектами обслуживания будут размещены ближе к проспекту Жукова, где очень шумно, а жилье максимально спрячут вглубь участка. Дома запланированы в 6, 10, 11 и 15 этажей. Вдоль проспекта Жукова и улицы Железнодорожной появится озелененный бульвар.

Для будущей застройки выбран насыщенный, но неяркий цвет фасадов. Пока рано говорить об окончательном виде домов: его определят при разработке документации на конкретные здания. Но обещают, что застройка в целом будет иметь собственный образ, непохожий на соседние кварталы.

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