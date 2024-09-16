закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появится новый жилой квартал

  • 16.09.2024, 10:18
  • 1,536
В Минске появится новый жилой квартал

Обещают, что он будет не похож на другие.

В Минске появится новый жилой квартал в границах проспекта Жукова — улиц Железнодорожной — Разинской — Грушевской. Обещают, что он будет не похож на соседние, пишут «Минск-Новости».

Новый квартал появится на территории, которая сейчас занята автостоянкой, складскими помещениями «Белмедпрепаратов», частным сектором и зданием «Зеленстроя». Вся усадебная и малоэтажная застройка в этих границах подлежит сносу.

Документация на снос уже готова. Сейчас разрабатывают проект застройки, затем начнут выполнять отдельные проекты домов.

На этом участке построят четыре крупнопанельных жилых дома и два паркинга с пристроенными объектами общественного назначения. Освоит площадку «Управление капитального строительства Запад». В будущем по соседству планируется школа. Жилье вместит более 500 квартир общей площадью свыше 35 тыс. кв. м.

Паркинги с объектами обслуживания будут размещены ближе к проспекту Жукова, где очень шумно, а жилье максимально спрячут вглубь участка. Дома запланированы в 6, 10, 11 и 15 этажей. Вдоль проспекта Жукова и улицы Железнодорожной появится озелененный бульвар.

Для будущей застройки выбран насыщенный, но неяркий цвет фасадов. Пока рано говорить об окончательном виде домов: его определят при разработке документации на конкретные здания. Но обещают, что застройка в целом будет иметь собственный образ, непохожий на соседние кварталы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов