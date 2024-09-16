Черная кошка Путина 1 Telegram-канал «ВремениНаРаскачкуНет»

16.09.2024, 10:21

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Это не шутка.

Действительно, официоз РИА «Новости» об этом сообщил. И в новости привёл слова кремлёвского видеорегистратора Павла Зарубина: «Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение».

Конечно, верное, Зарубин. Зачем перебегать дорогу тому, кто всю страну сбросил в пропасть. И сам летит с восторженным лицом, галстук вверх, румяный, довольный, веря, что не втемяшится.

Уже всё случилось. Считайте, что чёрная кошка стоит и смотрит сверху с сочувствием. «Зачем я буду им дорогу перебегать, ещё что-то добавлять?»

Telegram-канал «ВремениНаРаскачкуНет»

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