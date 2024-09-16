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Белорусского журналиста не пустили в Грузию

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  • 16.09.2024, 10:26
  • 1,512
Белорусского журналиста не пустили в Грузию
Андрей Мелешко

Он прожил там три года.

Белорусского журналиста Андрея Мелешко не пустили в Грузию. При прохождении пограничного контроля в Кутаиси ему отказали во въезде «по иным причинам». Об этом Мелешко сообщил в «Фейсбуке».

«Нас отправляют назад в Польшу без объяснения причин. Забрали паспорта, и сидим в странной комнате Кутаисского аэропорта», — написал он и опубликовал фотографии документа, выданного полицией.

Андрей Мелешко вместе с семьей последние три года живет в Грузии. Он возвращался вместе с дочерью из краткосрочной поездки в Польшу.

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