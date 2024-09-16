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Витебская пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч рублей по схеме «внучка попала в ДТП»

  • 16.09.2024, 10:40
Витебская пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч рублей по схеме «внучка попала в ДТП»

Деньги увезли в Москву.

86-летняя пенсионерка из Витебска поверила, что ее внучка попала в ДТП, и передала курьеру мошенников свыше 100 тысяч рублей в эквиваленте, сообщили в МВД. Его задержали, но поздно: деньги уже увезли в Москву.

Парня удалось найти — это 24-летний житель Дубровенского района, который перебивался случайными заработками в Витебске.

«Найдя в интернете очередное предложение, согласился оказывать содействие аферистам. По указанию куратора фигурант отвез деньги жертвы в Москву и передал нанимателю. По возвращении в Витебск его задержали», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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