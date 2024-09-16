Зеленский рассказал, как посадить Путина за стол переговоров

Зеленский рассказал, как посадить Путина за стол переговоров19
- 16.09.2024, 10:59
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Президент Украины предложил действенный способ.
Принудить Путина к началу мирных переговоров по Украине можно, заставив россиян платить более высокую цену за войну, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Если россияне окажутся в опасности, если они будут лишены комфортной жизни, если им придется жить без электроэнергии, как нашим людям, они поймут цену войны и они будут недовольны. Тогда они начнут оказывать давление на Путина», — сказал Зеленский в интервью CNN.
По его словам, Путин не боится других стран и их лидеров, но опасается возмущения народа России. Поэтому западные союзники должны помочь Украине стать достаточно сильной, чтобы она могла лишить россиян ощущения безопасности и комфорта. В этом случае Зеленский пообещал, что Запад увидит — Путин «сядет и начнет переговоры».
«Дипломатические решения хороши, если ты сильный. В противном случае Путин даже не будет принимать в этом участия. И я думаю, что при других обстоятельствах они [россияне] не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну», — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что Украина до сих по не получила разрешения от США на применение американских дальнобойных ракет для ударов по России. По его словам, с помощью этого оружия Киев намерен атаковать военные базы, а не гражданскую инфраструктуру.