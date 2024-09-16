«Спрашивали, почему я не стал искать работу в России, а уехал на Запад» 14 16.09.2024, 11:04

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Белоруса отправили «на беседу» в аэропорту Москвы.

Белоруса, летевшего на родину через Москву, отправили в аэропорту на допрос и скачали содержимое телеграма, пишет «Наша Нива».

Мужчина уехал из Беларуси на Запад после 2020 года. Это решение было не политическим: просто появилась возможность жить и работать в другой стране за большие деньги.

В 2024 году мужчина впервые решил поехать на родину. Лететь решил через Москву по одной простой причине: друзья, которые ехали сразу в Беларусь, рассказывали, что белорусские пограничники допрашивали их на границе. Кому-то даже пришлось потратить несколько часов на неприятный разговор, от которого нельзя отказаться. Поэтому мужчина решил, что путь через Россию будет стоить меньше испорченных нервов.

Но в московском аэропорту мужчине сказали пройти «на беседу», которая длилась примерно с полчаса. По его наблюдениям, с таким «предложением» столкнулось немало мужчин с самолета.

Вопросы задавали максимально тактично, но они удивили белоруса. Спрашивали, почему он решил эмигрировать на Запад, кем работает и почему не поискал работу в России, где больше возможностей, чем в Беларуси.

В конце беседы молодой парень, который ее проводил, сказал: «А теперь давайте свой телефон». Белорус спросил, может ли отказаться от этого — собеседник в ответ засмеялся и сказал: «Конечно, нет». Интересовал силовика исключительно телеграм — он скачал все содержимое.

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