закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Спрашивали, почему я не стал искать работу в России, а уехал на Запад»

14
  • 16.09.2024, 11:04
  • 9,008
«Спрашивали, почему я не стал искать работу в России, а уехал на Запад»

Белоруса отправили «на беседу» в аэропорту Москвы.

Белоруса, летевшего на родину через Москву, отправили в аэропорту на допрос и скачали содержимое телеграма, пишет «Наша Нива».

Мужчина уехал из Беларуси на Запад после 2020 года. Это решение было не политическим: просто появилась возможность жить и работать в другой стране за большие деньги.

В 2024 году мужчина впервые решил поехать на родину. Лететь решил через Москву по одной простой причине: друзья, которые ехали сразу в Беларусь, рассказывали, что белорусские пограничники допрашивали их на границе. Кому-то даже пришлось потратить несколько часов на неприятный разговор, от которого нельзя отказаться. Поэтому мужчина решил, что путь через Россию будет стоить меньше испорченных нервов.

Но в московском аэропорту мужчине сказали пройти «на беседу», которая длилась примерно с полчаса. По его наблюдениям, с таким «предложением» столкнулось немало мужчин с самолета.

Вопросы задавали максимально тактично, но они удивили белоруса. Спрашивали, почему он решил эмигрировать на Запад, кем работает и почему не поискал работу в России, где больше возможностей, чем в Беларуси.

В конце беседы молодой парень, который ее проводил, сказал: «А теперь давайте свой телефон». Белорус спросил, может ли отказаться от этого — собеседник в ответ засмеялся и сказал: «Конечно, нет». Интересовал силовика исключительно телеграм — он скачал все содержимое.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов