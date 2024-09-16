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NYT: Почему Трамп не скажет, что хочет победы Украины

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  • 16.09.2024, 11:13
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NYT: Почему Трамп не скажет, что хочет победы Украины

Кандидат в президенты США увиливает от ответа на важный вопрос.

Из-за своих обид кандидат в президенты США Дональд Трамп никогда не скажет вслух, что хочет победы Украины в войне против России.

Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Дэвид Френч, который ведет рубрики о культуре, правах человека и вооруженных конфликтах.

Френч вспомнил недавние дебаты Трампа с Харрис, когда Дональд несколько раз увиливал от прямого вопроса журналистов относительно того, хочет ли политик, чтобы победила Украина.

Кандидат в президенты США постоянно говорил только о том, что войну необходимо закончить.

Если следовать логике Трампа, то в руках у Путина окажется большая часть оккупированной Украины. На деле такой мирный договор все одно закрепит триумф Путина.

Такой договор не на руку США. Россия еще больше усилит свое присутствие в Украине, что на деле будет угрожать исчезновение украинской национальной идентичности. Такая ситуация точно не на пользу США.

Френч заявил, что союзники и противники США уже 9 лет наблюдают за поведением Трампа и прекрасно понимают, что он по своему воспринимает реальность вокруг себя. Трамп доверчив и импульсивен. Он не хочет говорить о победе Украине из-за былых обид. Такого человека необходимо остановить, чтобы он не сделал для США еще хуже, уверяет журналист.

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