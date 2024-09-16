В Грузии пророссийский олигарх сделал скандальное заявление о войне 6 16.09.2024, 11:25

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Бидзина Иванишвили

Оппозиция вышла на протесты.

В Тбилиси, Гори и других грузинских городах в воскресенье вечером прошли немногочисленные, но шумные акции протеста сторонников оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Их участники выражают возмущение обещанием основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» пророссийского миллиардера Бидзины Иванишвили устроить, как он выразился, «Нюрнбергский процесс» над ЕНД сразу после парламентских выборов 26 октября, а по итогам суда «извинитсья перед осетинскими братьями и сестрами» за то, что Саакашвили «по заданию внешних сил подверг их огненному пламени» в августе 2008 года, отдав приказ о бомбардировке столицы самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали, сообщает «Радио Свобода».

По оценке одной из молодежных организаций, «Дафиони», устроившей в воскресенье акцию в Тбилиси на проспекте Руставели, у здания парламента, этим заявлением Бидзина Иванишвили «уравнял грузинских воинов с российскими террористами» и «обвинил их в геноциде осетинского народа». «Коллаборанты должны получить достойный ответ. Нет кремлевскому диктату!» – говорится в заявлении «Дафиони».

С инициативой о грузино-осетинском примирении и необходимости «найти в себе силы для извинения перед осетинскими братьями и сестрами» почетный председатель правящей партии, считающийся «теневым руководителем» кавказской страны, выступил в Гори во время большого предвыборного митинга, прошедшего недалеко от того места, где 12 августа 2008 года упала российская ракета «Искандер» с кассетной боевой частью, убившая десятки местных жителей и нидерландского телеоператора.

«По окончании выборов 26 октября, когда будут осуждены виновники войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы принести извинения за то, что в соответствии с полученным заданием, предательское «Нацдвижение» в 2008 году окутало пламенем огня наших осетинских сестер и братьев», – сказал Иванишвили на предвыборном митинге.

По словам лидера правящей партии «вражда, навязанная нашим народам врагами Грузии, закончится историческим взаимным прощением и искренним примирением... Да здравствуют наши осетинские сестры и братья! Да здравствует Единая Грузия!» – заявил Иванишвили. Кого он имел в виду под врагами Грузии, он не уточнил.

Сам Михаил Саакашвили, уже третий год находящийся в заключении по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, назвал высказывания Бидзины Иванишвили «исторически позорной изменой».

«Вместо того чтобы требовать от России извинения за те несчастья, которым она подвергла нашу страну, Иванишвили требует от грузин извиниться перед захватчиком. Этого позора мы долго не сможем смыть» – возмутился экс-президент.

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