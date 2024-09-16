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Политолог: Операция «Преемник» в РФ может обрести новое дыхание

  • 16.09.2024, 11:29
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Политолог: Операция «Преемник» в РФ может обрести новое дыхание

Из-за слабости Путина.

Заявления российского диктатора Владимира Путина об очередном витке эскалации в случае получения Украиной разрешения на дальнобойные удары западным оружием по военным объектам на территории РФ свидетельствуют о его слабости. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ выразил политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Учитывая то, что сам Путин недавно начал заявлять про очередной виток эскалации, про возможность участия непосредственно НАТО в войне, если будет соответствующее разрешение, а потом это, конечно же, ничего не состоится, не произойдет, не реализуется, что касается непосредственно противоборства с Североатлантическим альянсом, то Путин опять покажет себя в статусе человека, который, во-первых, не отвечает за свои слова, и опять-таки это покажет непосредственную его слабость как нынешнего российского лидера, российского диктатора», — сказал политолог.

Он констатировал, что это имеет свои последствия и во внутриполитической жизни Российской Федерации.

«То есть опять, очевидно, активизируются разговоры в разных плоскостях, «ястребы» будут опять кричать о необходимости ядерного вооружения, но более умеренные все-таки будут активизировать тему преемника. То есть операция «Преемник» обретет новое дыхание», — сказал Чаленко.

Политолог напомнил, что у Путина существует определенный неписанный общественный договор с российским обществом, где безопасность идет в обмен на права, демократические стандарты и так далее. Однако, после того, как Кремль развязал войну против Украины, россияне ощущают последствия активных дроновых атак по территории РФ.

«То есть на самом деле Путин в очередной раз показал, что его не интересует безопасность российского народа, российского населения. Максимум, что мы видим, какие укрепления — это непосредственно резиденции Путина на Валдае, на других территориях, в других субъектах федерации. Но что касается непосредственно защиты российской территории, его это не интересует», — сказал Чаленко.

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