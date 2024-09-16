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Белорус: Страна живет по чьим-то хотелкам

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  • 16.09.2024, 11:35
  • 7,690
Белорус: Страна живет по чьим-то хотелкам

Как власти проспали потоп в Бресте.

После дождя на выходных затопило Брест. Руководство города обвинило в этом листья, которые забили ливневки, а так якобы «все хорошо», пишет читатель сайта Charter97.org:

— Крепкие хозяйственники забыли, что такой же потоп был 3-го июня. Дело не в листве, в глобальной проблеме Беларуси с коммунальным хозяйством. Деньги нужно не разворовывать, не тратить на силовиков и липовую идеологию, а решать насущные проблемы белорусов.

Брест постоянно затапливает как минимум с 2017 года.

Ужас «развитого лукашизма» в том, что страна живет по хотелкам диктатора-шизофреника и его подельников, а проблемы белорусов хунте безразличны.

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