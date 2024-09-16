Белорус: Страна живет по чьим-то хотелкам

Белорус: Страна живет по чьим-то хотелкам6
- 16.09.2024, 11:35
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Как власти проспали потоп в Бресте.
После дождя на выходных затопило Брест. Руководство города обвинило в этом листья, которые забили ливневки, а так якобы «все хорошо», пишет читатель сайта Charter97.org:
— Крепкие хозяйственники забыли, что такой же потоп был 3-го июня. Дело не в листве, в глобальной проблеме Беларуси с коммунальным хозяйством. Деньги нужно не разворовывать, не тратить на силовиков и липовую идеологию, а решать насущные проблемы белорусов.
Брест постоянно затапливает как минимум с 2017 года.
Ужас «развитого лукашизма» в том, что страна живет по хотелкам диктатора-шизофреника и его подельников, а проблемы белорусов хунте безразличны.