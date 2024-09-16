Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover

Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover3
- 16.09.2024, 11:47
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Раскрыты некоторые характеристики модели.
В интернет попали фото нового Chery Tiggo 7 Sport. Компактный бюджетный кроссовер вскоре поступит в продажу Китае по цене от 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport выглядит очень знакомо, ведь напоминает Range Rover Evoque и Sport. Особенно похожа передняя часть с характерной решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером.
Размеры Chery Tiggo 7 Sport:
длина — 4545 мм;
ширина — 1898 мм;
высота — 1865 мм;
колесная база — 2672 мм;
масса — 1484-1775 кг.
Салон Chery Tiggo 7 Sport не показали, зато раскрыли некоторые характеристики модели. Ее предложат в бензиновой и гибридной модификациях.
Бензиновый вариант оснащен 1,6-литровым турбомотором на 197 л.с. и 290 Нм. Средний расход топлива составляет 7 л/100 км.
Плагин-гибрид Chery Tiggo 7 Sport получит 1,5-литровую 156-сильную турбочетверку и электромотор, мощность которого не сообщается. В комбинированном цикле авто будет расходовать 1,27 л/100 км.
Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным.