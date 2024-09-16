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Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover

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  • 16.09.2024, 11:47
  • 2,634
Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover

Раскрыты некоторые характеристики модели.

В интернет попали фото нового Chery Tiggo 7 Sport. Компактный бюджетный кроссовер вскоре поступит в продажу Китае по цене от 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport выглядит очень знакомо, ведь напоминает Range Rover Evoque и Sport. Особенно похожа передняя часть с характерной решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером.

Размеры Chery Tiggo 7 Sport:

длина — 4545 мм;

ширина — 1898 мм;

высота — 1865 мм;

колесная база — 2672 мм;

масса — 1484-1775 кг.

Салон Chery Tiggo 7 Sport не показали, зато раскрыли некоторые характеристики модели. Ее предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

Бензиновый вариант оснащен 1,6-литровым турбомотором на 197 л.с. и 290 Нм. Средний расход топлива составляет 7 л/100 км.

Плагин-гибрид Chery Tiggo 7 Sport получит 1,5-литровую 156-сильную турбочетверку и электромотор, мощность которого не сообщается. В комбинированном цикле авто будет расходовать 1,27 л/100 км.

Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным.

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