Белорус, которого судят в Польше за шпионаж, добровольно согласился отбывать наказание 1 16.09.2024, 11:52

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Он может провести в тюрьме два года и десять месяцев.

Гражданин Беларуси Владислав П., которого судят в Польше за шпионаж в пользу России, согласился на добровольное отбытие наказания. Он может провести в тюрьме два года и десять месяцев, сообщает MOST со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

В Польше обвиняемый в уголовном процессе может подать заявление о добровольном отбытии наказания. Это возможно в случаях, когда вина и обстоятельства совершения преступления не вызывают сомнений. Такое заявление сокращает судебный процесс и во многих случаях приводит к более мягкому наказанию.

13 сентября, на очередном заседании Окружного суда в Люблине, Владислав П. сообщил, что согласен провести в тюрьме два года и десять месяцев, а также заплатить десять тысяч злотых (8200 белорусских рублей) штрафа, пять тысяч злотых (4100 рублей) в Фонд помощи потерпевшим и отдать в доход государства 8200 злотых (6700 рублей), полученных от российской разведки.

Прокурор и суд согласились на такое наказание, однако окончательное оглашение приговора отложено. Владислав П. ходатайствовал об изменении меры пресечения, но суд в этом отказал, так как мужчина не имеет постоянного места жительства в Польше и может покинуть страну.

В чем обвиняют Владислава П.?

Белорус входил в группу, которая собирала информацию о транспортной инфраструктуре Польши, в том числе той, через которую осуществлялись поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

У членов группы был куратор, с которым они связывались через Telegram, установить его личность следствию не удалось. В мессенджере он назвался Андрием, Анджеем, а также Габриэлем К., которого считают офицером российских спецслужб. Действиями группы руководили и другие люди, использующие ники Barbados, Pink, Mara, Secret Chat.

План-максимум заключался в отправке под откос поезда с военным транспортом для Украины. За это было предложено вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.

Но вообще задания, которые члены группы получали от кураторов, были различными. Прежде всего, это наблюдение за транспортной инфраструктурой и военными объектами: морскими портами, аэропортами, железнодорожными вокзалами и воинскими частями Польши. По данным польской прокуратуры, члены группировки установили на железнодорожных путях не менее шести камер видеонаблюдения, а в поездах установили GPS-передатчики. Таким образом отслеживались поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

За установленную камеру исполнителям платили 300-400 долларов.

Также участники группы получали более мелкие задания, связанные с пропагандистской деятельностью: рисовали граффити, расклеивали стикеры и листовки с антинатовскими и антиукраинскими лозунгами.

За каждую листовку исполнитель получал пять долларов.

Также исполнителям выделили деньги на проживание в гостиницах и на поездки по стране. Как выяснила прокуратура, оплата обвиняемым производилась в криптовалюте.

Какие наказания получили другие участники группы?

Другие члены группы, согласившиеся ранее на добровольное отбытие наказания, получили сроки от одного года и одного месяца до шести лет лишения свободы. Также суд назначил им штрафы в размере от одной тысячи до 20 тысяч злотых (от 820 до 16 500 рублей) и постановил конфисковать средства, полученные в результате преступной деятельности.

Вместе с Владиславом П. судят украинца Максима Л. Он добровольно согласился на отбытие шести лет заключения. Его наказание более суровое, поскольку он являлся одним из руководителей и был первым контактом «Андрея».

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