закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус, которого судят в Польше за шпионаж, добровольно согласился отбывать наказание

1
  • 16.09.2024, 11:52
  • 1,820
Белорус, которого судят в Польше за шпионаж, добровольно согласился отбывать наказание

Он может провести в тюрьме два года и десять месяцев.

Гражданин Беларуси Владислав П., которого судят в Польше за шпионаж в пользу России, согласился на добровольное отбытие наказания. Он может провести в тюрьме два года и десять месяцев, сообщает MOST со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

В Польше обвиняемый в уголовном процессе может подать заявление о добровольном отбытии наказания. Это возможно в случаях, когда вина и обстоятельства совершения преступления не вызывают сомнений. Такое заявление сокращает судебный процесс и во многих случаях приводит к более мягкому наказанию.

13 сентября, на очередном заседании Окружного суда в Люблине, Владислав П. сообщил, что согласен провести в тюрьме два года и десять месяцев, а также заплатить десять тысяч злотых (8200 белорусских рублей) штрафа, пять тысяч злотых (4100 рублей) в Фонд помощи потерпевшим и отдать в доход государства 8200 злотых (6700 рублей), полученных от российской разведки.

Прокурор и суд согласились на такое наказание, однако окончательное оглашение приговора отложено. Владислав П. ходатайствовал об изменении меры пресечения, но суд в этом отказал, так как мужчина не имеет постоянного места жительства в Польше и может покинуть страну.

В чем обвиняют Владислава П.?

Белорус входил в группу, которая собирала информацию о транспортной инфраструктуре Польши, в том числе той, через которую осуществлялись поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

У членов группы был куратор, с которым они связывались через Telegram, установить его личность следствию не удалось. В мессенджере он назвался Андрием, Анджеем, а также Габриэлем К., которого считают офицером российских спецслужб. Действиями группы руководили и другие люди, использующие ники Barbados, Pink, Mara, Secret Chat.

План-максимум заключался в отправке под откос поезда с военным транспортом для Украины. За это было предложено вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.

Но вообще задания, которые члены группы получали от кураторов, были различными. Прежде всего, это наблюдение за транспортной инфраструктурой и военными объектами: морскими портами, аэропортами, железнодорожными вокзалами и воинскими частями Польши. По данным польской прокуратуры, члены группировки установили на железнодорожных путях не менее шести камер видеонаблюдения, а в поездах установили GPS-передатчики. Таким образом отслеживались поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

За установленную камеру исполнителям платили 300-400 долларов.

Также участники группы получали более мелкие задания, связанные с пропагандистской деятельностью: рисовали граффити, расклеивали стикеры и листовки с антинатовскими и антиукраинскими лозунгами.

За каждую листовку исполнитель получал пять долларов.

Также исполнителям выделили деньги на проживание в гостиницах и на поездки по стране. Как выяснила прокуратура, оплата обвиняемым производилась в криптовалюте.

Какие наказания получили другие участники группы?

Другие члены группы, согласившиеся ранее на добровольное отбытие наказания, получили сроки от одного года и одного месяца до шести лет лишения свободы. Также суд назначил им штрафы в размере от одной тысячи до 20 тысяч злотых (от 820 до 16 500 рублей) и постановил конфисковать средства, полученные в результате преступной деятельности.

Вместе с Владиславом П. судят украинца Максима Л. Он добровольно согласился на отбытие шести лет заключения. Его наказание более суровое, поскольку он являлся одним из руководителей и был первым контактом «Андрея».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов